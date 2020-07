Lancia bicchieri e piatti contro i tifosi della Juve in festa: denunciato 46enne di Biella

vedi letture

Anche se in tono ridotto, i festeggiamenti per il nono scudetto consecutivo della Juventus domenica notte, hanno disturbato un 46enne che alle una di notte, ha deciso di provare a interrompere l'esultanza delle persone in strada lanciandogli contro piatti e bicchieri. Fortunatamente nessuno è stato colpito dal folle gesto dell'uomo, che è stato subito segnalato alla polizia con una volante che si è recata sul posto per gli accertamenti del caso seguiti da una denuncia per getto pericoloso di cose. Non è stato resa nota la squadra per cui fa il tifo la persona denunciata, che ha motivato il suo gesto per i rumori notturni derivati dai festeggiamenti. A riportarlo è il sito de La Stampa.