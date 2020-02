Lapo difende Agnelli: "Perché alimentate polemiche? Andrea ha fatto tanto per il calcio"

Nelle ultime ore il presidente della Juventus Andrea Agnelli è stato preso di mira dai tifosi di diverse squadre di Serie A, convinti che il rinvio delle cinque gare programmate per questo week-end - inizialmente previste a porte chiuse per l'epidemia di Coronavirus - sia arrivato in seguito alle pressioni del numero uno bianconero. A difesa di Agnelli è intervenuto il cugino Lapo Elkann: “Prima di essere juventini, interisti ecc. siamo italiani, non dimentichiamocelo mai - ha scritto sui propri social -. Mio cugino Andrea ha fatto tanto per la Juve e il calcio italiano e internazionale. Io gli voglio un mondo di bene e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi juventini oltre che agli amanti del calcio. E viene da chiedermi perché molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di tutti”, ha concluso.