Larrondo: "I punti per le pericolanti e la palla che dovevo dare indietro"

Marcelo Larrondo ha parlato del calcio italiano e lo ha fatto rievocando situazioni particolari, anche a proposito del fatto che abbia giocato qualche gara "sospetta". L'ex attaccante di Fiorentina e Siena ha detto: "In Italia è così. Se giochi con qualcuno che è già salvo, chi sta per retrocedere ti chiede punti", ha detto l'attuale attaccante del Defensa y Justicia a TyC Sports. "Una volta mi toccò entrare e credo che dovevamo pareggiare. Mi arrabbiai, perché entrai al posto di Calaiò e dovevo passare sempre la palla all'indietro...". Sempre in questa intervista Larrondo parla di alcuni comportamenti dei calciatori italiani: "Ho conosciuto molti calciatori che dopo l'allenamento o quando finiva il primo tempo andavano al bagno a fumare. Altri fumavano davanti al tecnico. Prendevano il caffè e fumavano, incredibile"