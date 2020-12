Latki sogna il ritorno alla Fiorentina: "Questo è il mio obiettivo. Di Firenze mi manca tutto"

vedi letture

Erald Lakti, centrocampista del Renate in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a FirenzeViola.it di quello che vorrebbe che fosse il suo futuro: il ritorno in viola. Queste le sue parole: "Questo resta il mio sogno. Di Firenze mi manca tutto: dalle vie del centro alle uscite con gli amici fino alle tante emozioni vissute nel settore giovanile con la maglia viola: quelle resteranno dentro di me per sempre, dieci anni non si dimenticano in fretta”.