Lautaro Martinez aiuta nuovamente Bahia Blanca: riforniti gli ospedali della città

Lautaro Martinez ha rifornito nuovamente gli ospedali di Bahia Blanca come ha reso noto il sindaco della città Héctor Gay attraverso i canali social: si tratta di camici, alcol in gel, cuffiette, mascherine e guanti in lattice. Già lo scorso 5 aprile il "Toro" si era distinto per un primo carico di aiuti, dimostrando il suo attaccamento alla città natale. Allo stato attuale l'Argentina conferma 2.252 casi di contagio e 95 decessi.