Lavarsi le mani grazie al coro da stadio: simpatica iniziativa della Roma

Lavarsi le mani è fondamentale, ce l’hanno ripetuto in tutti i modi gli esperti. Come calcolare esattamente il tempo? Una bella idea arriva a tal proposito dalla Roma, come al solito molto attiva su Twitter: con un video, i giallorossi hanno spiegato come lavare correttamente le mani. A tempo di … coro da stadio. Il sottofondo musicale e i vari passaggi necessari, infatti, sono scanditi da altrettanti passaggi di uno dei cori più popolari all’interno della curva giallorossa. Anche la Pro Vercelli ha ripreso l’iniziativa, “correggendola” (dal punto di vista del club piemontese) con un coro popolare tra i tifosi delle Bianche Casacche.