Lavoro personalizzato per Ansaldi, Baselli, Millico, Murru e Verdi. Il report ufficiale del Torino

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia - riporta la nota ufficiale del club - con una sessione di preparazione alla sfida di sabato sera (calcio d’inizio ore 18) contro l’Udinese. L’allenatore Marco Giampaolo ha diretto una seduta tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti, a tempo e campo ridotti. Ansaldi, Millico, Murru e Verdi hanno seguito le rispettive tabelle di lavoro personalizzato, così come Baselli procede nel programma di riatletizzazione. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario l’allenamento di rifinitura cui poi seguirà la partenza per il ritiro prepartita.