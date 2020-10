Lavoro personalizzato quest'oggi per Candreva e Tonelli. Il report completo della Sampdoria

La Sampdoria continua la fase di avvicinamento alla trasferta di Bergamo, dove sabato affronterà l’Atalanta (calcio d’inizio alle ore 15.00). Dopo una prima fase di riscaldamento, sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno impegnato il gruppo su esercitazione finalizzata al tiro in porta. Personalizzati di scarico in palestra per Antonio Candreva e Lorenzo Tonelli. Manolo Gabbiadini - continua la nota ufficiale del club - ha seguito invece un programma individuale di recupero fisioterapico e di potenziamento settoriale in palestra. Domani, venerdì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, quindi nel pomeriggio la partenza in pullman verso il capoluogo lombardo.