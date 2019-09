© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentino Lazaro e Cristiano Biraghi sono pronti per prendersi l'Inter. Antonio Conte, spiega Tuttosport, sta per completare il rodaggio dei due esterni che si contenderanno, l'austriaco sulla destra e l'ex viola sulla sinistra, il posto ad Antonio Candreva e Kwadwo Asamoah. L'italiano deve far suo il metodo di lavoro di Pintus ma i sentori sono positivi per entrambi.