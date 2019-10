© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sanzione arrivata a seguito dei comportamenti dei tifosi in occasione di Lazio-Rennes, la trasferta biancoceleste in Scozia per il match contro il Celtic è finita al centro dei riflettori. Non solo della stessa dirigenza capitolina, che già più volte a intimato ai propri tifosi di avere atteggiamenti consoni, ma anche della UEFA. I 1.500 supporter laziali attesi al Celtic Park saranno dunque monitorati con grande attenzione, con le forze dell'ordine scozzesi che hanno alzato il livello di rischio per il match a causa di possibili scontri fra le due tifoserie. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport oggi in edicola.