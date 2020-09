Lazio, 3-2 contro il Vicenza: la punizione di Luis Alberto chiude il ritiro biancoceleste

Dopo la vittoria, la partenza verso Roma. La Lazio batte 3-2 il Vicenza nel terzo e ultimo test del ritiro di Auronzo e lascia la località veneta per tornare a casa. Sempre senza i sette nazionali, con Leiva e Cataldi ancora fuori, la squadra di Inzaghi non gioca un calcio brillante e soffre anche in alcune circostanze. Si rivede in campo Correa, subito protagonista per l'assist a Lazzari del momentaneo 1-0 biancoceleste. Poi il Vicenza - squadra neopromossa in Serie B - pareggia con Ierardi, sfruttando un errore in uscita di Reina, e passa in vantaggio con Gori. Prima dell'intervallo Luis Alberto su rigore riporta il punteggio in parità. Lo spagnolo nella ripresa firma la rete del definitivo 3-2: una perla direttamente su punizione dal limite dell'area.

Di seguito il tabellino:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (87' Falbo), Vavro (54' Patric), Radu (63' Bastos); Lazzari (71' D. Anderson), Parolo, Escalante (71' Jony), Luis Alberto, Kiyine (54' Lukaku); Caicedo (79' Moro), Correa (54' Akpa-Akpro).

Allenatore: Simone Inzaghi

VICENZA (4-4-2): Grandi (46' Pizzignacco); Bruscagin (46' Padella), Ierardi (71' Tronchin), Bizzotto (46' Cappelletti), Barlocco (46' Beruatto); Vandeputte (46' Zarpellon), Cinelli (46' Pontisso), Scoppa (46' Rigoni), Giacomelli (46' Nalini); Gori (46' Marotta; 71' Ouro Agouda), Meggiorini (46' Guerra).

Allenatore: Domenico Di Carlo.

Arbitro: Sergio Palmieri (sez. di Conegliano).

Marcatori: 13' Lazzari (L), 21' Ierardi, 25' Gori (V), 44' rig., 60' Luis Alberto (L)