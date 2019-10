Lazio, 4-0 in amichevole: assente Correa a scopo precauzionale

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

E' terminata con risultato di 4-0 in favore della Lazio di Inzaghi l'amichevole di stamani contro la formazione Primavera. In gol Adekanye, Cataldi, Jony e Moro (classe 2002 preso dal Barcellona in estate). Oltre ai vari nazionali, assente anche Correa a scopo precauzionale per una botta presa venerdì.