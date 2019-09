La Lazio ha battuto 7-0 la Primavera nell'amichevole disputata in mattinata. Protagonista il nuovo acquisto Bobby Adekanye, a segno tre volte, mentre Felipe Caicedo ha realizzato una doppietta. Un gol anche per Marco Parolo, provato nell'inedito ruolo di difensore centrale, mentre un'autorete di Pica ha arrotondato il punteggio. Senza dieci Nazionali (tra cui Immobile, Correa e Milinkovic), Inzaghi ha schierato Guerrieri in porta, Patric e Radu in difesa con Parolo. Lazzari, André Anderson, Cataldi, Luis Alberto e Jony a centrocampo, i già citati Adekanye e Caicedo davanti. Nella ripresa sono entrati due "titolari", Lulic e Leiva.