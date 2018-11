Lazio, a Nicosia 140 partite di fila per Acerbi: nel mirino record di Zanetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Acerbi sarà, con tutta probabilità, ancora una volta titolare nella difesa della Lazio questa sera. Si tratterebbe della 140^ presenza consecutiva dal 1' per il difensore ex Sassuolo, una lunga serie iniziata curiosamente proprio contro la "sua" Lazio. All'inseguimento di un record: Javier Zanetti, con la maglia dell'Inter, arrivò a 162 partite consecutive prima di fermarsi a rifiatare. L'iron-man biancoceleste non è poi così lontano.