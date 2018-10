Lazio, accertamenti per Durmisi: possibile lussazione al braccio destro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dribbling, la brutta caduta, la sostituzione immediata con Lulic in campo senza nemmeno riscaldarsi. Stamattina gli accertamenti in Paideia: Riza Durmisi è arrivato alla clinica alle 11 per un controllo al braccio destro (immobilizzato con un tutore). Si tratterebbe di una lussazione, l’esterno rischia un mese di stop per l’infortunio rimediato nella sfida di Europa League con l’Eintracht Francoforte.