Queste le dichiarazioni di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ai microfoni di Rai Due dopo la vittoria contro il Novara in Coppa Italia. "Volevamo chiudere la sfida nel primo tempo, negli passati le squadre di C hanno messo tante formazioni di A in difficoltà. L'importante è aver passato il turno".