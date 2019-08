Lazio, Acerbi in gruppo: a disposizione per il derby come Leiva e Caicedo

Fonte: Riccardo Caponetti

Acerbi si è regolarmente allenato in gruppo nella prima seduta della Lazio in vista del derby di campionato contro la Roma. Ha svolto l’intera seduta come Lucas Leiva e Caicedo, fuori a Genova per precauzione: saranno tutti e 3 a disposizione per domenica.