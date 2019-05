© foto di Insidefoto/Image Sport

Le speranze di qualificazione alla Champions sono ormai ridotte al lumicino per la Lazio di Simone Inzaghi. Col quarto posto in classifica lontano come miraggio, però, a tenere a galla i biancocelesti c'è ancora la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta che potrebbe regalare una grandissima soddisfazione nel finale di stagione. Un concetto espresso da Francesco Acerbi sul proprio profilo Instagram: "Concentrati fino all'ultimo secondo!", il post del difensore biancoceleste.