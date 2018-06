Lazio, all'Olimpico striscione contro De Vrij: "Via a testa bassa"

Non si è conclusa con il lieto fine la storia tra De Vrij e la Lazio. Durante l'evento 'Di Padre in Figlio', in programma allo Stadio Olimpico, i tifosi biancocelesti hanno esposto il seguente striscione contro l'olandese: "De Vrij fai cassa ma vai via a testa bassa, stront!". Il difensore, che lascerà la Capitale a parametro zero per accasarsi all'Inter, nei giorni scorsi ha confessato che non avrebbe voluto giocare contro i nerazzurri nello spareggio Champions dell'ultima giornata di campionato. Parole che ovviamente non sono piaciute ai tifosi della Lazio.