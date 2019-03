© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato in prima pagina dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile ha accusato un dolore alla coscia sinistra nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito all'allenamento. Nel corso della seduta pomeridiana non c'erano state avvisaglie ma al ritorno a casa, l'attaccante ha accusato questo dolore che potrebbe anche costringerlo a saltare il derby. Lui proverà ad esserci in tutti i modi, ma solo la rifinitura di oggi potrà dare risposte più concrete in merito.