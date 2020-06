Lazio, allenamento mattutino: Strakosha a parte, Vavro prosegue il programma di recupero

Allenamento mattutino per la Lazio. Riscaldamento su tappetini e trx ed esercitazioni atletiche con allunghi sui 30 metri. Poi lavori sul possesso palla, con il gruppo diviso in tre colori per andare - in seguito - al cross e al tiro in porta. Infine partita 10 vs 10, a cui non ha partecipato Sergej Milinkovic-Savic che si sottoporrà a risonanza magnetica al ginocchio nel pomeriggio.

Strakosha ha lavorato a parte in una metà campo, mentre Vavro continua il suo programma di recupero dopo lo stiramento all’adduttore: per il centrale slovacco ancora solo corsetta intorno al campo.

Assenti Silva e Adekanye, per il secondo giorno consecutivo.