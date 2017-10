Lazio, allenamento pomeridiano in vista della sfida alla Juve

© foto di Federico Gaetano

Allenamento pomeridiano per la Lazio che, alle ore 15:00, si è ritrovata sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello. Dopo un iniziale riscaldamento a secco a carattere aerobico, i biancocelesti sono stati divisi in due gruppi: il reparto offensivo ha lavorato in palestra mentre il pacchetto arretrato ha effettuato una fase tattica. I due reparti si sono poi interscambiati nella seconda parte di allenamento. Nel finale di seduta, gli uomini di Inzaghi hanno svolto una partitella a campo ridotto vinta dagli arancioni. Domani è in programma una seduta di allenamento mattutina.