Lazio, amichevole con la Triestina a porte socchiuse: prenotati circa 300 tifosi

Fra poco più di un'ora la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo per la prima amichevole stagionale. Alle 16 la truppa biancoceleste sfiderà la Triestina per vedere a che punto è la preparazione in vista della prossima stagione. Le porte dello stadio ad Auronzo di Cadore saranno aperte con gli ingressi che saranno contingentati e i posti distanziati come da protocollo anti-Covid. Come si legge sull'edizione odierna de Il Messaggero, sono già 286 i biglietti prenotati per il match di oggi.