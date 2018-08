Lazio, ancora out Luiz Felipe e Berisha. Tornerà a disposizione Patric

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale, che questo pomeriggio, si è ritrovata alle 18:30 sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello per svolgere la prima seduta della settimana in vista della sfida di domenica sera contro il Frosinone. Al termine di un inziale riscaldamento atletico composto da esercizi con gli elastici e stretching, gli uomini a disposizione di mister Simone hanno svolto alcuni scatti ai quali ha fatto seguito un lavoro sul campo adiacente incentrato sui torelli con il gruppo diviso in tre parti. L’allenamento è poi proseguito con una partitella a tema tattico ed è terminato con richiamo con un lavoro atletico mediante corsa intermittente. Ancora out Luiz Felipe (lesione muscolare al polpaccio sinistro tra il primo e secondo grado: 40 giorni di stop) e Berisha, fermo dal ritiro di Auronzo per uno stiramento alla coscia sinistra. Tornerà a disposizione Patric, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate contro l'Inter nell'ultimo match della passata stagione.