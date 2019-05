Lazio-Atalanta da Mattarella: "Calcio fenomeno sociale amato da tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Atalanta e Lazio, squadre finaliste di Coppa Italia. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché e gli allenatori delle squadre finaliste Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti: "Mi auguro che il calcio sia, come quasi sempre avviene e come è in grado di fare, fenomeno sociale apprezzato, vissuto e amato da tanta gente del nostro Paese".