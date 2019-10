© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Doppio cambio all'intervallo per la Lazio, dopo i tre gol subiti, senza segnarne alcuno, nel primo tempo. Fuori Parolo e Marusic e dentro Cataldi e Patric, con l'Olimpico che non ha gradito e ha fischiato. Il pubblico avrebbe sperato forse di vedere in campo Caicedo, visto il pesante passivo dei biancocelesti.