Lazio-Atalanta, i convocati di Inzaghi: Berisha non ce la fa

Non ce la fa Berisha in vista della sfida di oggi contro l'Atalanta ma Inzaghi può comunque puntare su una rosa quasi al completo. Ecco la lista dei convocati dell'allenatore laziale in vista del match delle 15:

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Jony, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile