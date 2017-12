Lazio, Basta: “Vittoria che ci serviva, ora testa all'Atalanta”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dusan Basta, esterno della Lazio, ha parlato dopo il successo in Coppa Italia contro il Cittadella. “La vittoria di questa sera serviva a tutti noi. Siamo entrati in campo con la giusta testa, senza mai mettere in dubbio la sfida. Ora testa a Bergamo, dove ci attende un confronto complicato. L’Atalanta è un’ottima squadra, quest’anno come lo scorso. Non sarà facile ma dovremo preparare la partita bene come fato a Genova contro la Sampdoria. Restando uniti e con le linee corte potremo fare bene. L’abbraccio del pubblico di ieri è servito tanto: è sempre con noi, riconosce quello che stiamo facendo in campo. Anche lo scorso anno i tifosi sono stati sempre con noi; solo insieme potremo fare grandi cose. Sono contento della prestazione che ho offerto questa sera. Sto meglio, ma non ancora al top- sono tornati anche Felipe Anderson e Wallace: ogni singolo è molto importante per questo gruppo", ha detto attraverso il microfono di Lazio Style Channel.