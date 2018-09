Valon Berisha non prenderà parte alla trasferta di Empoli. Il centrocampista della Lazio è clinicamente guarito e il programma post sosta prevedeva il suo ritorno tra i convocati. Martedì però non se l'è sentita di rischiare e, insieme allo staff, ha preferito aspettare. Rischia di saltare anche l'Apollon, per poi tornare in panchina contro il Genoa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.