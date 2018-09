Lazio, Berisha: "Tutto il giorno tutti i giorni, per ritornare!"

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Valon Berisha cerca il ritorno in campo ormai da più di un mese, quando un infortunio muscolare alla coscia lo ha costretto fuori dal terreno di gioco già dal ritiro di Auronzo di Cadore. Il centrocampista della Lazio sta puntando l'Empoli lavorando in palestra ogni giorno, come testimoniano le immagini che puntualmente pubblica sui social. Anche oggi, infatti, Berisha ha affidato a Instagram il suo quotidiano messaggio di auto incitamento: "Tutto il giorno tutti i giorni, per ritornare!". La Lazio e i suoi tifosi lo aspettano a braccia aperte.