Lazio, biancocelesti in campo alle 11 in vista dell'Europa League

Fonte: sslazio.it

© foto di Federico Gaetano

Tornerà domani in campo la Prima Squadra della Capitale. Archiviato il giorno di riposo concesso da mister Inzaghi, la formazione biancoceleste domani tornerà ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello in vista del match con l’Eintracht Francoforte di giovedì prossimo, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League.

La compagine di Simone Inzaghi, in particolare, si ritroverà a partire dalle ore 11:00