Lazio-Borussia Dortmund, alle 15 la conferenza di Inzaghi: al suo fianco l'ex Immobile

vedi letture

La Lazio torna in Champions League e alle ore 15 andrà in scena la conferenza stampa di vigilia del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. Insieme a lui ci sarà Ciro Immobile che vuole riscattarsi dopo l'espulsione rimediata contro l'Inter che lo ha reso indisponibile nella gara di sabato contro la Sampdoria. L'attaccante cercherà anche di far ricredere il Borussia Dortmund, avversario domani dei capitolini, dopo la deludente avventura in Germania con la maglia dei gialloneri nella stagione 2014/15.