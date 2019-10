Lazio, buone notizie per Inzaghi: Correa in gruppo, infermeria vuota

TMW - Juventus, in arrivo Soule dal Velez

Vicino un nuovo innesto per la Juventus del futuro. In arrivo Matìas Soule, esterno offensivo classe 2003 dal Velez. Il giocatore da un po’ di tempo ha lasciato il ritiro argentino e sembra che la sua prossima squadra sarà la Juventus. Soule, già in possesso del passaporto comunitario,...