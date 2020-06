Lazio, buone notizie per Inzaghi: recuperati Radu, Cataldi e Correa

Rispetto alla gara di sabato sera con la Fiorentina, Inzaghi pensa a due cambi nella sua Lazio, che domani sarà impegnata contro il Torino. Nella rifinitura odierna si sono mossi con i titolari Radu in difesa, al posto di Bastos, e Correa in attacco affianco a Immobile. Recuperato Cataldi: si è allenato in gruppo e andrà in panchina. A centrocampo, tra Milinkovic e Luis Alberto, spazio a Parolo, con Leiva ancora indisponibile (come Luiz Felipe, Lulic, Adekanye e Raul Moro). Sugli esterni Marusic prova a guadagnare posizioni, ma stano alle prove tattiche di questa mattina i quinti dovrebbero rimanere Lazzari e Jony.