Lazio, c'è Parolo con la casacca. Ma Milinkovic dovrebbe giocare

Simone Inzaghi potrebbe riservare un turno di riposo a Sergej Milinkovic-Savic in vista della sfida contro la Juventus? È quello che si evince leggendo Tuttosport, con il giornale piemontese che spiega come nell'allenamento dell'antivigilia non ci sia il serbo fra i "fratinati", cioè quelli scelti dall'allenatore come possibili titolari. Il quotidiano racconta però come potrebbe essere pretattica, con Milinkovic che dovrebbe essere comunque inserito nell'undici tipo.