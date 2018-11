Lazio, Caicedo in Paideia per accertamenti

Fonte: Dal nostro inviato a Roma, Tommaso Bonan

Mentre la Lazio è in campo contro l'Olympique Marsiglia, Felipe Caiceo seguirà (almeno in parte) la gara dai compagni dalla clinica Paideia. Il centravanti ecuadoriano è infatti arrivato nel pomeriggio per sottoporsi ad accertamenti relativamente all'infortunio che lo ha tenuto fuori dalla sfida di Europa League.