Lazio, Caicedo: "Sono in fiducia, voglio aiutare la squadra"

Felipe Caicedo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria esterna della Lazio sul campo del Nizza: "Abbiamo fatto una partita intensa, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo pareggiato rapidamente, stiamo bene. Sono contento per i ragazzi, avevamo fatto bene anche contro la Juve. Sono in fiducia, piano piano sto raggiungendo la forma migliore. Immobile è capocannoniere, io sono qui per aiutare la squadra".