Novità dell'ultim'ora da Formello: Simone Inzaghi apporta una variazione fra i 18 convocati per la sfida delle 18.55 contro l'Eintracht: fuori Lucas Leiva, dentro Marco Parolo. Il brasiliano, già in dubbio a causa delle condizioni fisiche che lo stanno tenendo fuori da fine ottobre, sembra non aver recuperato dai problemi all'adduttore della coscia destra.