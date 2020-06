Lazio, 'Canta l'inno' e 'Annuncia la formazione': due nuove iniziative a sostegno della squadra

La Lazio continua a promuovere le iniziative per cercare di far sentire il calore dei tifosi anche nelle prossime gare all'Olimpico a porte chiuse. Dopo aver dato la possibilità di acquistare delle sagome da posizionare sulle tribune (il ricavato andrà in beneficienza alla Croce Rossa), la società ha ufficializzato altre due novità. La prima 'Canta l'inno' offre l'occasione ai laziali di caricare sul sito ufficiale un video selfie, nel quale si canta l'inno biancoceleste, che sarà mandato sul maxischermo dello stadio sia durante l'ingresso in campo delle squadre che al termine della partita. L'altra prevede - sempre con le stesse modalità del video - di annunciare la formazione della Lazio, che poi verrà proiettata prima del fischio d'inizio.