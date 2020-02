© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano due buone notizie per Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, per la gara di domenica contro il Parma. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Danilo Cataldi ieri ha sostenuto il primo allenamento con la squadra e Joaquin Correa ha ripreso il lavoro anche se non è al massimo della condizione e probabilmente non verrà rischiato. In dubbio invece Felipce Caicedo che nel match contro l'Hellas ha rimediato un problema al polpaccio.