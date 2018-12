Lazio, Cataldi: "Sono cresciuto e cerco di imparare da Lucas e Badelj"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha parlato della sua crescita: "Umanamente sono cresciuto tanto. Per quanto riguarda il ruolo, col passare delle settimane mi trovo sempre meglio e sto cercando di imparare da Leiva e Badelj. Io cerco di impegnarmi a prescindere dal ruolo, per me non c'è grande differenza".