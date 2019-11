Lazio-Celtic, vigilia di tensione: nella notte accoltellati 2 tifosi scozzesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di tensione per Lazio-Celtic. Secondo quanto riferito dai colleghi britannici presenti in quel di Roma, nella tarda serata di ieri due tifosi scozzesi sarebbero stati accoltellati mentre erano in un irish pub del centro. L'attacco sarebbe avvenuto appena fuori dal locale, portato avanti da persone il cui volto era coperto da cappucci e sciarpe. Per fortuna, nessuno dei due è in rischio di vita. Ma l'allerta resta alta.