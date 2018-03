Lazio, cinque tiri nello specchio e cinque gol: il cecchino De Vrij

© foto di Federico Gaetano

Come evidenziato da Opta, il difensore della Lazio Stefan De Vrij, autore del gol del 2-0 in Europa League contro la Dinamo Kiev, ha segnato 5 reti in stagione tirando 5 volte nello specchio. Un vero e proprio cecchino, che quando trova la porta avversaria riesce a trasformare in oro gli assist dei compagni.