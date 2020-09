Lazio, Claudio Lotito a un passo dal diventare senatore della Repubblica Italiana

Claudio Lotito a un passo dal diventare senatore della Repubblica Italiana. Nella giornata di ieri, infatti, la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari della camera ha infatti dato ragione al presidente della Lazio, candidato alle politiche 2018 in una lista plurinominale in Campania in quota Forza Italia e vistosi sorpassare (secondo la sua tesi per un errore nel conteggio) da Vincenzo Carbone, all'epoca sempre FI ma poi transitato a Italia Viva. La Giunta ha dato ragione alle tesi di Lotito: ora toccherà all'Aula, che dovrebbe confermare la decisione.