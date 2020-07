Lazio, confermato il ritiro ad Auronzo di Cadore: prosegue un connubio che dura da 13 anni

Dopo l’annuncio del rinnovo arriva finalmente la conferma che la stagione sportiva 2020/21 prenderà il via ufficialmente dal ritiro di Auronzo di Cadore.

La Società del Presidente Claudio Lotito ha scelto ancora una volta il paesaggio delle Dolomiti e le strutture all’avanguardia di Auronzo di Cadore, come location ideale per la preparazione in vista della partenza del campionato.

La presenza della squadra di Inzaghi, a partire dal 23 agosto, è la conferma di un connubio solido che da tredici anni ormai lega la società biancoceleste e la splendida località auronzana, grazie al lavoro portato avanti dal club con le autorità locali, in primis l’Assessore allo Sport del Comune di Auronzo Enrico Zandegiacomo Seidelucio e la Media Sport Event Group di Gianni Lacché.

"Siamo molto soddisfatti di questo rinnovato impegno della Lazio a venire a prepararsi nella nostra località, nel cuore delle Dolomiti Patrimonio Unesco - commenta con soddisfazione il sindaco Tatiana Pais Becher - un grande segnale di speranza anche per i nostri operatori turistici in un periodo in cui hanno sofferto". Il programma del ritiro sarà reso noto al termine dell’attuale stagione.