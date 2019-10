Lazio, contro il Rennes a caccia del decimo sigillo europeo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contro il Rennes domani all'Olimpico Ciro Immobile, oltre a cercare di aiutare la sua Lazio a centrare una vittoria che cancelli il passo falso di Cluj, tenterà di raggiungere la doppia cifra nel conteggio delle marcature europee in biancoceleste. Il bomber campano è quota nove e con un gol domani contro i francesi aggancerebbe al sesto posto della classifica all-time dei cannonieri della Lazio in Europa Pierluigi Casiraghi. In caso di doppietta, invece, raggiungerebbe Libor Kozak e uno dei miti della società capitolina: Giorgio Chinaglia.

Al primo posto di questa speciale classifica Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio, a quota 20.