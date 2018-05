Lazio, contro l'Atalanta spazio a Luis Alberto alle spalle di Caicedo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulle condizioni della Lazio in vista dell'Atalanta direttamente da lalaziosiamonoi.it. Tre calciatori sono out: Radu, Parolo e Immobile (i primi due dovrebbero farcela per il Crotone, Ciro ci prova per l’ultima con l’Inter). Poi tutti a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida con l’Atalanta: l’unico assente all’antivigilia, oltre ai tre big, è Bastos. Perché Luis Alberto è tornato in gruppo e ha svolto senza problemi l’intero allenamento, prove tattiche comprese. In cui è stato schierato alle spalle di Caicedo: le indicazioni della mattinata e i precedenti stagionali (a San Siro con il Milan e proprio il match d’andata di Bergamo) lo spingono dal 1’ sulla trequarti a supporto dell’ecuadoriano.