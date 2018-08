Lazio, Corino: "Ora occorre ritrovare lo spirito dell'anno scorso"

© foto di Federico Gaetano

Luigi Corino, ex difensore della Lazio, vede una Lazio che può solo migliorare. E a proposito delle avversarie che i bianconcelesti dovranno affrontare in Europa League (Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon) spiega: "Col Marsiglia sarà quasi un derby visto che in panchina c'è Garcia e adesso è arrivato anche Strootman. Adesso però la Lazio deve soprattutto ritrovare lo spirito. L'Eintracht Francoforte non è di primo livello - dice in un'intervista al sito Timgate - ma ha la mentalità della Bundesliga e può metterti in difficoltà. Quanto all'Apollon non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile. Il girone però è tosto. C'è da dire che vari giocatori hanno svolto una preparazione limitata perché sono arrivati più tardi e la squadra è in difficoltà. Milinkovic e Badelj per citarne un paio sono arrivati a fine ritiro. La Lazio deve riacquistare il suo vecchio spirito. Nelle prime due partite non ha mostrato quella voglia di imporsi e di fare risultato a tutti i costi. E' tutto da vedere se la Lazio potrà ripetersi, le altre si sono rinforzate. L'Inter ad esempio può lottare per i primissimi posti, così come il Milan che con Higuain può fare davvero bene. Bisogna svegliarsi, anche perché le altre non aspettano. E la Fiorentina a mio parere può essere la sorpresa. A me piace molto e può venir fuori'.