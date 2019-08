© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da domani la Lazio si ritroverà a Formello per iniziare a preparare il primo impegno in campionato che domenica prossima vedrà i biancocelesti affrontare in trasferta la Sampdoria. Allenamento fissato, come riporta il sito ufficiale dei capitolini, alle ore 18:00.