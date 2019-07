Ospite delle pagine de LaLazioSiamoNoi.it Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul 'caso Radu' concluso con il ritorno in squadra del difensore rumeno: “La vicenda ormai è stata chiusa positivamente sia per il giocatore che per i tifosi. Sono tutti contenti di questa soluzione, anch’io che reputo Radu un bravissimo ragazzo oltre che un grande atleta. Ha avuto dei momenti di difficoltà che fortunatamente è riuscito a risolvere”.